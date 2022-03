Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: étend son partenariat avec Ford sur l'e-mobilité information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui étendre son partenariat avec Ford Motor Company en matière d'e-mobilité et notamment autour de la plateforme MEB (Modular Electric Toolkit) qui permet aux constructeurs d'électrifier leur rapidement leur portefeuille à moindre coût.



Ford prévoit ainsi de produire un autre modèle électrique pour le marché européen basé sur la plate-forme MEB et de doubler son volume MEB prévu à 1,2 million d'unités sur une période de six ans.



Le premier modèle Ford à utiliser le MEB sera un crossover tout électrique. Il devrait sortir de la chaîne de montage de Cologne à partir de 2023 et donner un nouvel élan à la stratégie de mobilité électrique du constructeur.



Ford avait initialement prévu un seul modèle basé sur MEB avec un volume total d'environ 600 000 unités. La société n'a pas encore publié de détails sur le deuxième modèle prévu.



Volkswagen indique que la plate-forme MEB sert déjà de base technologique pour dix modèles électriques de cinq marques. Utilisée pour construire environ 300 000 unités en 2021, elle est l'une des premières plateformes électriques au monde.





