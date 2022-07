Volkswagen et STMicroelectronics codéveloppent une puce pour véhicules définis par logiciel

(AOF) - Cariad, l’unité logicielle du Groupe Volkswagen, et STMicroelectronics lanceront prochainement le développement conjoint d’un système sur puce (SoC) pour véhicules automobiles. Les deux groupes développent des composants sur-mesure pour la connectivité, la gestion de l’énergie et les mises à jour de logiciel à distance afin de rendre les véhicules entièrement « définis par logiciel », sécurisés et prêts pour les évolutions à venir.

La coopération prévue porte sur la nouvelle génération de véhicules du Groupe Volkswagen qui seront basés sur la plateforme logicielle unifiée et évolutive.

Parallèlement, les partenaires travaillent à un accord par lequel TSMC, l'une des plus grandes fonderies dédiées aux semi-conducteurs dans le monde, fabriquera les plaquettes des systèmes sur puce pour ST. Par cette démarche, Cariad vise à sécuriser l'approvisionnement en puces pour les véhicules du Groupe Volkswagen des années à l'avance.

