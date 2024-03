Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: est confiant pour l'année en cours information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Le groupe a refait ce matin un point sur ses résultats 2023 et ses prévisions. Le chiffre d'affaires s'inscrit à 322,3 milliards d'euros en 2023, le bénéfice d'exploitation à 22,6 milliards d'euros et le bénéfice après impôts de 17,9 milliards d'euros. Les livraisons ont augmenté de 12 % pour atteindre 9,24 millions de véhicules, toutes les régions ayant contribué à cette augmentation.



Le résultat d'exploitation s'est élevé à 25,8 milliards d'euros, après correction des effets de valorisation, notamment liés à la couverture des matières premières.



Le bénéfice par action privilégiée a augmenté de 2,26 euros pour atteindre 31,98 euros (+8%).



Arno Antlitz, CFO et COO du Groupe Volkswagen a déclaré : ' Pour assurer notre succès durable, nous nous concentrerons en 2024 sur la montée en puissance de nouveaux véhicules, la réduction des coûts, une plus grande utilisation des synergies au sein du Groupe et l'établissement d'un positionnement régional plus robuste, également en poursuivant notre croissance rentable en Amérique du Nord '.



' Avec plus de 30 nouveaux produits, 2024 sera l'année des premières mondiales, avec notamment les véhicules entièrement électriques haute performance basés sur la nouvelle plateforme premium PPE. Le Groupe Volkswagen est donc confiant pour l'année en cours et une montée en puissance accélérée à partir de 2025.' indique la direction.





