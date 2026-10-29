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Volkswagen espère que les exportations compenseront en partie le ralentissement observé en Chine, selon son directeur financier
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:28

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Volkswagen VOWG_p.DE espère qu’une orientation accrue vers la Chine en tant que marché d’exportation contribuera à compenser la baisse des volumes sur le marché, où la coentreprise du groupe dans l’Anhui est actuellement déficitaire, a déclaré jeudi le directeur financier Arno Antlitz.

Le groupe automobile allemand vise une part de marché de 11% sur le plus grand marché automobile mondial, ce qui correspond à 2.3 millions de véhicules par an selon les prévisions révisées en raison d'un ralentissement de la demande, a précisé Arno Antlitz. Ces chiffres sont à comparer aux prévisions initiales, qui tablaient sur un maximum de 2.8 millions de véhicules.

“Nous essayons de combler cet écart dès maintenant”, a-t-il déclaré, ajoutant que les premières opportunités d’exportation depuis la Chine vers les pays du Sud étaient estimées à environ 300.000 unités.

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