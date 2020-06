Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen envisage de nouvelles réductions de coûts Reuters • 06/06/2020 à 17:35









BERLIN, 6 juin (Reuters) - Volkswagen <VOWG_p.DE > envisage de nouvelles réductions de coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur son activité, a déclaré samedi un porte-parole du constructeur automobile allemand. La question a récemment été abordée lors d'un événement interne, a déclaré le porte-parole, interrogé sur une information du magazine industriel Automobilwoche. "Il y a eu des délibérations générales sur les mesures de coût supplémentaires qui pourraient être prises pour répondre à la pandémie", a déclaré le porte-parole à Reuters. "Il n'y a pas encore de décisions concrètes". Le magasine Automobilwoche avait auparavant rapporté des propos du président du directoire Herbert Diess, lors d'une réunion jeudi avec des cadres dirigeants de l'entreprise. "Nous devons réduire de manière significative les dépenses de R&D, les investissements et les coûts fixes par rapport au plan précédent", a déclaré Herbert Diess selon ces propos rapportés. Selon Automobilwoche, Herbert Diess a également indiqué que toutes les marques du groupe n'atteindraient pas un résultat positif en 2020. (Jan Schwartz, Blandine Hénault pour la version française)

