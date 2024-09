Volkswagen entretient le flou, les salariés restent inquiets pour l'avenir

Les discussions qui ont démarré sur l'avenir du premier constructeur européen Volkswagen ont frustré les représentants des salariés, repartis mercredi sans annonce concrète de la direction qui dit toujours viser d'importantes réductions de coûts.

Sifflets et fumigènes brandis par quelque 3.000 salariés en colère avaient accueilli les participants aux négociations à Hanovre, dans le nord de l'Allemagne.

"Nous en sommes toujours au stade où des fermetures de sites et des licenciements économiques sont envisagés", a regretté en fin de journée Daniela Cavallo à la tête de l'influent comité d'entreprise de Volkswagen, partie prenante des négociations.

"J'avais l'attente que, l'entreprise disant vouloir résoudre rapidement cette situation, elle nous dise concrètement à quoi elle pense", a-t-elle observé, déçue.

Daniela Cavallo, chairwoman of the General and Group Works Council of the Volkswagen Group, addresses members of the IG Metall metalworkers union as they demonstrate on September 25, 2024 in front of Schloss Herrenhausen Palace in Hanover, northern Germany, where talks between unions and the Volkswagen management are to start following an announcement of German carmaker Volkswagen (VW) that drastic cost-cutting measures are needed to keep the carmaker competitive. After Volkswagen's bombshell announcement earlier in September 2024 that it could close factories in Germany for the first time, company management and unions will begin tense talks on a new pay deal. Volkswagen has repeatedly stressed that its costs are excessive and profit margins too low, particularly at its core VW brand. ( AFP / Ronny HARTMANN )