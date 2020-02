Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : en repli après les annonces sur une procédure Cercle Finance • 17/02/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1% à la Bourse de Francfort après avoir annoncé que les pourparlers ont été interrompus dans le cadre d'une procédure collective. Le comité de direction du groupe Volkswagen AG a approuvé vendredi un accord de règlement lors d'une réunion extraordinaire. Un accord d'un montant maximum de 830 millions d'euros avait déjà été conclu. Cependant, le groupe indique que les pourparlers ont été interrompus ' suite à des demandes injustifiées des avocats du contentieux qui ont demandé un montant forfaitaire de 50 millions d'euros '. Le Conseil a déclaré que l'effondrement des négociations de règlement avec la Fédération des organisations de consommateurs allemandes (Verbraucherzentrale Bundesverband - vzbv) ne devrait pas avoir un impact négatif sur les clients de l'entreprise. Pour cette raison, Volkswagen proposera le règlement précédemment négocié aux clients qui ont rejoint le recours collectif et qui remplissent les conditions du règlement sans demander le soutien du vzbv. Hiltrud Werner, membre du comité de direction pour les affaires juridiques, a déclaré : ' Nous avons déclaré dès le début qu'une solution équitable et pratique pour nos clients était une priorité absolue dans ces négociations. La demande injustifiée des avocats de 50 millions d'euros était inacceptable. Le but d'un recours collectif est de parvenir à une sécurité juridique efficace et rentable.' Dr Manfred Döss, conseiller juridique en chef chez Volkswagen AG, a déclaré : ' Il aurait fallu plusieurs années pour que des décisions individuelles juridiquement contraignantes soient rendues. Le système juridique allemand n'aurait pas été en mesure de gérer cet effort majeur. Pour cette raison, un règlement est la solution la plus raisonnable pour cette affaire - pour les clients, pour le système juridique et pour Volkswagen. '

