Volkswagen : en légère baisse après l'annonce sur Navistar

(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en légère baisse après l'annonce sur Navistar. La division Poids Lourds de Volkswagen a annoncé hier avoir fait une offre, non sollicitée pour racheter le solde du capital de son partenaire américain Navistar. Le groupe détient 16,8% du capital depuis 2017. ' Cette offre au prix unitaire de 35 $, soit une prime de 45% sur le cours de la veille (mais de 19/20% sur le VWAP 3 mois), représente un montant de 2,9 Md$ (2,6 MdE) en cash ' précise Oddo. Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 190 E. Oddo estime que le rachat de Navistar lui permettrait de se repositionner par rapport aux leaders mondiaux que sont Daimler Trucks et Volvo Trucks et de rééquilibrer son mix géographique, dominé par l'Europe et l'Amérique latine. ' Nous estimons que la forte résilience de ses performances commerciales (ventes mondiales 2019 supérieures aux attentes) et opérationnelles ainsi que de sa capacité de génération de FCF organique (sans doute environ 10 MdE en 2019) placent Volkswagen en bonne position pour surmonter les difficultés conjoncturelles de 2020 ' indique Oddo.

