Volkswagen: Elli a installé 100 000 bornes en quatre mois

(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que Elli, sa structure gérant toutes les activités liées à la recharge et à l'énergie du groupe, a franchi 'une étape importante dans l'accès à l'infrastructure de recharge'.



Ainsi, au cours des quatre derniers mois seulement, la marque de recharge et de mobilité du groupe Volkswagen a ajouté 100 000 bornes de recharge à son réseau.



Elli offre désormais aux clients une expérience de recharge transfrontalière confortable, donnant accès à quelque 950 fournisseurs dans 28 pays.



'Un réseau de recharge dense et fiable et des bornes de recharge faciles à utiliser sont la clé de la mobilité électrique. Ils permettent aux conducteurs d'utiliser leur véhicule électrique sans souci d'autonomie', précise le constructeur.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.53%