Volkswagen: édition limitée pour les 25 ans de la Polo GTI

(CercleFinance.com) - Alors que la Polo GTI fête cette année ses 25 printemps, Volkswagen annonce le lancement d'une édition limitée: la Polo GTI Edition 25.



Un quart de siècle après la première commercialisation de la Polo III GTI, en 1998, cette édition limitée abrite 207 ch (152kW) sous le capot et 'impressionne par sa puissance d'accélération', assure VW.



'Avec son châssis sport, son blocage électronique du différentiel XDS, sa dotation de série complète et ses éléments de design spécifiques, la déclinaison anniversaire de la Polo se démarque nettement des autres modèles de la gamme', ajoute le constructeur.



La Polo GTI Edition 25 sera disponible en France à compter de l'automne 2023.





