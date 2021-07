Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : dévoile ses prévisions pour le 1er semestre Cercle Finance • 09/07/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui que les livraisons aux clients du Groupe ont continué à se redresser fortement au cours du premier semestre, 'conduisant à un très bon chiffre d'affaires du Groupe ainsi qu'à un résultat d'exploitation très élevé'. La position de trésorerie nette automobile a également connu une évolution très positive, souligne le constructeur. Sur la base de chiffres préliminaires, le groupe table sur un résultat d'exploitation semestriel d'environ 11 milliards d'euros et un cash-flow net automobile publié d'environ 10 milliards d'euros. Les chiffres clés du premier semestre 2021 seront communiqués le 29 juillet 2021, indique Volkswagen. Le groupe précise enfin que le goulet d'étranglement dans les semi-conducteurs s'est déplacé et devrait impacter le groupe au second semestre.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +5.91%