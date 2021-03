Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : dévoile sa stratégie pour 2021 Cercle Finance • 17/03/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Volkswagen a massivement investi dans les technologies du futur tout au long de l'année 2020, dépensant un total de 2,7 milliards d'euros, annonce le constructeur. Pour la marque, il s'agissait essentiellement de poser les bases de sa nouvelle stratégie, ACCELERATE, dont les premiers jalons devraient être franchis cette année. Volkswagen anticipe en effet une grande poussée de la mobilité électrique, avec plus de 450 000 véhicules électriques livrés à ses clients en 2021, soit plus du double du chiffre de 2020. La numérisation progresse par ailleurs en permanence et la stratégie 2.0. de Volkswagen pourrait porter ses fruits dès cet été avec le développement des ventes de véhicule entièrement en ligne. Le constructeur testera aussi un modèle d'abonnement pour l'ID.3 dans six villes allemandes. Volkswagen continuera à se concentrer pleinement sur l'efficacité de son modèle afin de financer les futurs investissements prévus de 16 milliards d'euros dans l'électrification et la numérisation d'ici 2025. L''objectif est de réaliser une réduction de 5% des coûts fixes d'ici 2023. Volkswagen s'appuiera notamment sur le gel de l'effectif au niveau de janvier 2021 combiné à un système de retraites partielles. Le constructeur compte de surcroît 'augmenter la productivité de l'usine de 5% chaque année et réduire les coûts des matériaux de 7%'.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +6.30%