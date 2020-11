Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : détaille son plan d'investissements Cercle Finance • 13/11/2020 à 17:12









(CercleFinance.com) - 'Dans le cadre de la planification des investissements du groupe Volkswagen, le conseil d'administration et le conseil de surveillance ont posé aujourd'hui les pierres angulaires de la réussite future du groupe', fait savoir le constructeur allemand. A l'issue de la réunion du Conseil de surveillance qui s'est tenu aujourd'hui, Volkswagen annonce que quelque 73 milliards d'euros vont être consacrés à l'électrification, aux groupes motopropulseurs hybrides et au numérique au cours des cinq prochaines années. Les investissements en Capex et en R&D pour les technologies futures seront portés à 50% des investissements totaux du groupe (150 milliards d'euros), contre 40% précédemment. Les investissements dans la numérisation doubleront pour atteindre 27 milliards d'euros d'ici le milieu de la décennie. Enfin, environ 35 milliards d'euros seront consacrés aux véhicules électriques à batterie et environ 11 milliards d'euros supplémentaires ont été affectés au développement de véhicules hybrides de modèles existants, fait savoir le groupe.

