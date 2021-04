Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : détaille sa stratégie de décarbonation Cercle Finance • 29/04/2021 à 13:06









(CercleFinance.com) - Volkswagen a donné aujourd'hui davantage de détails sur ses projets de décarbonation, dans le cadre de la première convention 'Way to Zero', traçant le chemin vers la neutralité carbone en 2050. Le constructeur allemand s'est d'ailleurs fixé un nouvel objectif : il ambitionne désormais de réduire de 40% (par rapport à 2018) les émissions de CO2 par véhicule en Europe d'ici 2030, soit bien au-delà des 30% initialement prévus. Affirmant être 'le premier constructeur automobile à soutenir directement l'expansion des énergies renouvelables à grande échelle' Volkswagen accompagne actuellement la construction d'une centrale solaire d'une capacité de 170 millions de kilowattheures par an en Allemagne. Avec ses 420 000 modules solaires, il s'agit même du 'plus grand projet solaire indépendant en Allemagne', soutient VW. Le constructeur affirme de plus qu'à partir de 2030, toutes ses usines du monde - à l'exception de la Chine - fonctionneront entièrement à l'électricité verte. La firme se dit également très attentives aux émissions de CO2 dans le cadre de l'attribution des contrats à ses fournisseurs et se targue de déjà utiliser déjà composants durables dans ses véhicules: boîtiers de batteries et jantes en aluminium vert, pneus produits à faibles émissions... Enfin, Volkswagen compte sur le recyclage systématique des batteries pour pouvoir réutiliser plus de 90% des matières premières à terme. 'Cependant, Volkswagen ne peut pas assumer seule la décarbonation de la mobilité. Le gouvernement, l'industrie et la société doivent s'unir pour développer de bonnes idées et faire des investissements courageux', conclut Ralf Brandstätter, directeur général de VW.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA -2.12%