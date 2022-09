Volkswagen: des portes battantes arrières en thermoplastique information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 17:02

(CercleFinance.com) - Les portes pivotantes arrière en thermoplastique de Magna vont équiper la Volkswagen ID entièrement électrique.



Ces portes, qui contiennent des matériaux recyclés, sont 20 à 30 % plus légères que les solutions traditionnelles en acier, ce qui permet de réduire le poids total du véhicule, d'optimiser l'autonomie et de réduire l'effort d'ouverture pour les consommateurs.



L'utilisation d'une résine thermoplastique offre aux concepteurs de véhicules une plus grande liberté de style, des surfaces en contre-dépouille et des rayons plus serrés, ce qui permet de mieux différencier les marques.



'Les composants légers sont de plus en plus importants avec le passage à l'électrification, et nous constatons une demande toujours croissante de nouvelles solutions d'accès', a déclaré Grahame Burrow, président de Magna Exteriors.



Avec la tendance actuelle aux véhicules électriques, certains analystes prévoient que le marché des hayons thermoplastiques pourrait connaître une croissance de 15 % d'ici 2028.