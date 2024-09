Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: des matériaux à base de chanvre industriel information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 16:49









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce avoir entamé une coopération avec la start-up allemande Revoltech.



L'objectif est de rechercher et de développer des matériaux durables à base de chanvre industriel comme substitut au similicuir. Ils pourraient être utilisés comme matériau de surface durable dans les modèles Volkswagen à partir de 2028.



Le matériau fabriqué à partir de chanvre 100% biosourcé utilise des résidus de l'industrie du chanvre. Il peut être produit sur des installations industrielles existantes et recyclé ou composté en fin de vie dans une automobile.



'Les premières présentations du matériau innovant ont déjà reçu une réponse très positive et des commentaires de la part des clients' indique le groupe.



Kai Grünitz, membre du conseil d'administration de la marque Volkswagen en charge du développement technique : ' Dans notre recherche de nouveaux matériaux, nous sommes très ouverts aux nouvelles idées de nombreux secteurs différents. Chez Technical Development, nous mettons l'accent sur des solutions innovantes, créatives et durables pour un développement de véhicules holistique et économe en ressources'.





