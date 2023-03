Volkswagen: des analystes font un point sur le titre information fournie par Cercle Finance • 15/03/2023 à 15:01

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son opinion Surperformance et son objectif de cours de 165E sur le titre Volkswagen.



Si les doutes ne sont pas encore levés, notamment sur la question des objectifs et des volumes, ' le groupe s'est montré suffisamment convaincant pour que nous relevions nos estimations en bas des fourchettes 2023, mais pas davantage ', précise l'analyste.



Pour Oddo, le message reste difficile à lire : ' Malgré la confiance répétée du management sur sa capacité à atteindre ses objectifs tout en restant très discipliné, il nous semble encore trop tôt pour que le marché intègre ce scénario. '



' La valorisation du titre reste néanmoins attractive (PE <4.0x sur la base de nos estimations en bas de fourchette, capitalisation boursière de VW équivalente à seulement sa participation de 75% dans Porsche AG, etc.). '



UBS confirme pour sa part son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 130 E.



L'analyste ne partage pas l'optimisme de VW. ' Notre BPA 2023 est maintenant plus proche du consensus, mais la menace est encore plus forte en raison d'investissements record et d'un manque de vigilance à l'égard des coûts ' explique UBS.



Stifel a renouvelé sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 295 euros sur le titre Volkswagen suite à la publication des résultats annuels.



'Le groupe a surpris avec des perspectives très optimistes', relève l'analyste.



Pour mémoire, VW a déclaré prévoir des ventes unitaires en hausse de 15% à 9,5 millions d'unités cette année, un objectif supérieur aux prévisions, pour des revenus en hausse de 10% à 15% (consensus : +0,6%) et une marge EBIT de 7,5% à 8,5% (consensus: 7,4%).



Pour Stifel, le bas de la fourchette est supérieur d'environ 16% au consensus, et le haut de la fourchette supérieure d'environ 37%.



'Ces perspectives confiantes s'inscrivent en porte-à-faux avec un sentiment très négatif autour de la valeur et une sous-performance significative de l'action depuis le début de l'année', rappelle l'analyste.