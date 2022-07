Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: départ de Herbert Diess, président du directoire information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé vendredi soir le départ de son emblématique patron, Herbert Diess, appelé à être remplacé par Oliver Blume, aujourd'hui à la tête du constructeur de voitures de luxe Porsche.



Le géant automobile allemand précise qu'Oliver Blume prendra les responsabilités de président du directoire à compter du 1er septembre prochain, en plus de son mandat à la tête de Porsche.



Le président du conseil de surveillance, Hans Dieter Pötsch, a salué le travail accompli depuis 2018 par Herbert Diess, auquel il attribue la transformation stratégique opérée par le groupe durant une période jugée 'extrêmement compliquée'.



Pour les analystes, son débarquement ne peut être considéré comme une grande surprise.



'Le départ de Herbert Diess intervient après de nombreux épisodes conflictuels, essentiellement avec les syndicats', rappellent ce matin les équipes d'Oddo BHF.



'Au-delà des réelles faiblesses en matière d'exécution (...), il nous semble surtout probable qu'il paie son isolement croissant au sein du groupe et

son manque de diplomatie qui rendaient sa position très (trop) fragile', ajoute la banque privée.



Pour Oddo BHF, le cumul par Oliver Blume des fonctions de patron de VW et de Porsche constitue cependant 'un mauvais signal' aux investisseurs en amont de la potentielle entrée en Bourse de la marque de voitures haut de gamme, qui était censée être synonyme de plus d'indépendance pour Porsche.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Volkswagen perdait 3,8% lundi matin, signant la plus forte baisse de l'indice DAX.





