VOLKSWAGEN : de nouvelles perturbations de la production en raison de la pénurie de puces

(AOF) - La pénurie de semi-conducteurs continue de faire parler d'elle au sein du secteur automobile. Volkswagen a en effet demandé à ses cadres de se préparer à des perturbations de production plus importantes au deuxième trimestre que lors du premier. C'est ce qu'a signalé ce week-end le Financial Times, sur la base des déclarations du responsable de la marque espagnole Seat.

La semaine dernière, Daimler avait prévenu que cette pénurie continuerait à peser sur la production lors du deuxième trimestre. Bien que la visibilité soit toujours limitée, le groupe anticipait cependant une amélioration de la situation lors des troisième et quatrième trimestres.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.