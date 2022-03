Volkswagen: Credit Suisse abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 12:10

(CercleFinance.com) - Tout en reconnaissant que les facteurs macroéconomiques augmentent les difficultés sur la performance à court terme, nous prévoyons une surperformance relative du cours de l'action en 2022.



' Les véhicules aux marges les plus élevées continueront d'être privilégiés, tout comme la Chine, et la large base de la production mondiale devrait permettre un certain déplacement de la production en dehors des zones les plus difficiles sur le plan macroéconomique ' rajoute Credit Suisse.



L'analyste souligne que les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année ont dépassé le consensus, grâce à une fin d'année plus forte que prévu, avec des marges totales de 9,2 % (consensus de 7,4 %).



' Nous revoyons à la baisse nos estimations de revenus et d'EBIT en raison des difficultés économiques. Selon notre scénario de base, les conditions macroéconomiques resteront assez difficiles tout au long de l'année 2022, avec un impact plus important sur les marges que sur le chiffre d'affaires. Cela conduit à ce que nos chiffres déjà inférieurs au consensus - en particulier en 2022 - soient encore plus bas ' indique le bureau d'analyses.



Credit Suisse réitère son opinion à Surperformance et abaisse son objectif de cours à 205 E (contre 225 E auparavant).



L'analyste indique également que l'introduction en Bourse de Porsche reste sur la table comme catalyseur potentiel de fin d'année.