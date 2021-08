Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : création de neocx avec TraceTronic information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Volkswagen et TraceTronic annoncent la création de neocx, une joint-venture pour créer une plate-forme de test et d'intégration hautement automatisés de logiciels automobiles et de fonctions numériques. Chaque partenaire détient 50 % de la coentreprise. TraceTronic est le leader mondial des solutions de test et d'intégration de logiciels automobiles. Volkswagen vise à accélérer le développement de fonctions numériques telles que les mises à jour en direct, qui sont fournies aux propriétaires d'ID. véhicules tous les trois mois. Au préalable, les mises à jour doivent être intégrées et testées avec les solutions de neocx. Thomas Ulbrich, membre du Directoire de Volkswagen en charge du Développement Technique : ' L'intégration sûre et efficace de logiciels dans nos véhicules est donc un facteur concurrentiel essentiel pour Volkswagen. Notre nouvelle joint-venture, neocx, est la pierre angulaire du renforcement de notre expertise dans ce domaine afin que nous puissions offrir à nos clients une expérience de conduite numérique de première classe '.

Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA +1.07%