Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: création d'une coentreprise avec PowerCo information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que PowerCo, sa nouvelle société de batteries, et Umicore, groupe belge de technologie des matériaux circulaires, vont créer une coentreprise à 50/50 dédiée à la production de matériaux précurseurs et cathodiques en Europe.



'Les matériaux actifs cathodiques sont cruciaux pour une transition réussie du groupe motopropulseur vers l'e-mobilité car ils sont le levier technologique clé pour les performances de la batterie, ainsi que le plus grand contributeur au coût global de la batterie', souligne le constructeur allemand.



La production de la joint-venture devrait démarrer en 2025 avec une capacité annuelle de 40 GWh dès 2026. Les deux partenaires visent ensuite à porter la capacité de production annuelle à 160 GWh d'ici la fin de la décennie, en fonction du marché et développement de la demande.



La recherche du futur site de production est toujours en cours.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.26%