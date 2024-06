Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: création d'une co-entreprise avec Rivian information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 07:54









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé hier soir qu'il allait investir un milliard de dollars au sein du fabricant américain de véhicules électriques Rivian, avec la possibilité d'injecter jusqu'à quatre milliards de dollars supplémentaires dans leurs projets en commun d'ici à 2026.



Le constructeur allemand et l'entreprise de technologie automobile comptent en effet créer une co-entreprise dédiée aux architectures électroniques/électriques (E/E) qui sera détenue à parité par les deux partenaires.



'Nous pensons qu'il s'agit d'une opération remarquable pour Rivian qui va ainsi disposer de liquidités bienvenues', réagissent les analystes de RBC.



Le titre Rivian Automotive coté sur le Nasdaq a ainsi fini en hausse de plus de 8% hier soir.



'Du côté de VW, la transaction va fournir une aide précieuse dans le domaine des logiciels, où le groupe rencontre actuellement des difficultés, mais aussi lui permettre de s'exposer au marché américain des SUV et des pick-up grâce à une participation significative au capital de Rivian', ajoute RBC.



Volkswagen a toutefois précise que le déblocage des quatre milliards de dollars à destination de Rivian ou de leur 'joint venture' était conditionné au succès de celle-ci.





