Volkswagen : construit une usine de batteries en Chine

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui que sa division chinoise Volkswagen Group China a entamé la construction d'une usine de production de systèmes de batteries à Hefei, dans la province d'Anhui (Chine). Baptisé VW Anhui Components Company, ce futur site sera la première usine de systèmes de batteries détenue à 100 % par le groupe Volkswagen en Chine, avec une capacité annuelle initiale de 150 000 à 180 000 systèmes de batteries haute tension pour les véhicules tout-électriques de Volkswagen. Volkswagen Group China a prévu d'investir plus de 140 millions d'euros jusqu'en 2025 dans cette nouvelle usine et ses installations, pour un démarrage de la production prévu au cours du second semestre 2023.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.29% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.91%