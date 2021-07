Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : consortium pour un projet d'OPA sur Europcar information fournie par Cercle Finance • 29/07/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce avoir conclu un accord de soutien à une offre publique d'achat envisagée par le consortium de Volkswagen Group Attestor Capital et de Pon Holdings, par le biais d'une société dédiée appelée Green Mobility Holding. Cette OPA sur les actions Europcar se ferait en numéraire à 0,50 euro par action, augmentée d'un complément de prix potentiel de 0,01 euro si le seuil de mise en oeuvre du retrait obligatoire de 90% est atteint à l'issue de l'offre (dividende compris). Il est prévu qu'Attestor apporte toutes ses actions Europcar (soit environ 12,8% du capital) à Green Mobility Holding. Les autres principaux actionnaires représentant environ 55,3% du capital ont déjà pris des engagements fermes d'apporter leurs actions à l'offre.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +46.43% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.57%