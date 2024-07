Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: commande ouverte pour les Golf R & GTI Clubsport information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 17:28









(CercleFinance.com) - Volkswagen France annonce ouvrir ce jour à la commande les deux Golf les plus sportives de sa gamme : la Golf GTI Clubsport et la Golf R.



La Nouvelle Golf GTI Clubsport est présentée comme ' une sportive mythique de 300 ch '. Elle est équipée du dernier moteur turbo EA888 evo4, soit un moteur essence quatre cylindres à injection directe (TSI).



Par ailleurs, la Nouvelle Golf R est présentée comme ' la plus puissante de tous les temps ' avec ses 245 kW (333 ch), une performance qui laisse apparaître un gain de 10 kW par rapport aux derniers modèles.







Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 107,60 EUR XETRA +1,03%