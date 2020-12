Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : chute des ventes en novembre avec la 2ème vague Cercle Finance • 11/12/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé une baisse des ventes de voitures neuves en novembre, en raison de la 'deuxième vague' de coronavirus qui a frappé la plupart de ses marchés occidentaux le mois dernier. Les ventes de novembre ont chuté de 9 % à 899 900 véhicules, a déclaré le géant de l'automobile, tandis que les ventes depuis le début de l'année ont chuté de 16,5 % à 8,3 millions de voitures. Le groupe basé à Wolfsburg, en Allemagne, a déclaré que les livraisons en Europe occidentale ont chuté de 13 % à 265 000 unités le mois dernier, tandis que les livraisons en Amérique du Nord ont chuté de 13,7 % à 72 300 véhicules. Les ventes en Chine, le plus grand marché du constructeur automobile, ont également chuté, avec une baisse de 6,9 % à 390 700 unités en novembre.

