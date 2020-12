Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : changements au sein de la direction Cercle Finance • 15/12/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé lundi soir, à l'issue de la réunion de son conseil de surveillance, des modifications au sein de sa direction, avec notamment la nomination de Murat Aksel à la tête de la division 'achats' du groupe à partir du 1er janvier. Au sein du directoire, les domaines de responsabilité 'approvisionnement' et 'équipements' seront séparés, et une nouvelle fonction 'technologie' sera créée au 1er janvier pour être confiée à Thomas Schmall, l'actuel CEO de Volkswagen Group Components. Enfin, Arno Antlitz, actuellement membre du directoire d'Audi en charge de de la finance et des affaires juridique, succèdera à Frank Witter comme directeur financier (CFO) du groupe, à l'expiration du contrat de ce dernier en juin 2021.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +5.10%