Volkswagen : changement au sein du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que Thomas Ulbrich, membre du conseil d'administration en charge de la mobilité chez Volkswagen Passenger Cars, deviendra membre du conseil d'administration en charge du développement à compter du 1er février. Il succédera ainsi à Frank Welsch dans ce rôle, ce dernier prenant la direction de la nouvelle Assurance qualité du groupe. Thomas Ulbrich a étudié la construction des véhicules à l'Université des sciences appliquées de Hambourg et a débuté sa carrière en 1992 au sein de l'usine de Wolfsburg avant d'en prendre la direction trois ans plus tard. Il a alors évolué jusqu'à aujourd'hui au sein du groupe avec une parenthèse en tant que directeur général d'Auto 5000 entre 2001 et 2008.

