Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: certification 'goTOzero' pour un distributeur information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Volkswagen fait savoir que la certification goTOzero RETAIL a été décernée pour la première fois à l'un de ses distributeurs partenaires.



Cette certification a été élaborée à l'attention des 17.000 concessionnaires de Volkswagen répartis dans 150pays, dans le cadre du programme environnemental 'goTOzero'.



La certification vise notamment à réduire l'empreinte carbone du réseau d'au moins 30% entre 2020 et 2030.



Les partenaires des marques Volkswagen, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Škoda, SEAT/CUPRA et Audi qui participent à l'initiative ont reçu un guide pour évaluer leurs performances écologiques et leurs marges de progression sur une série de 70 critères.



' Si nous voulons que notre planète demeure vivable, nous devons unir nos forces pour réduire les émissions de CO2 dans les meilleurs délais. Nous avons d'ores et déjà fixé des objectifs ambitieux pour le Groupe. Il est donc tout à fait logique que nous accompagnions aussi notre réseau de distribution sur ces enjeux', a commenté Hildegard Wortmann, membre du Comité Exécutif élargi au sein du Directoire du Groupe, en charge des Ventes.







Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA +1.42%