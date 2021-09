Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : Bruxelles met la pression dans le 'dieselgate' information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a demandé mardi à Volkswagen d'indemniser l'intégralité des clients concernés par le scandale du 'dieselgate', six ans après l'affaire. Dans un communiqué, Bruxelles et le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) appellent le constructeur allemand à indemniser tous les consommateurs basés au sein l'Union Européenne pour les avoir induits en erreur concernant les émissions de leurs véhicules. Didier Reynders, commissaire chargé de la justice et de la protection des consommateurs, dénonce le 'traitement injuste' jusqu'ici réservé aux consommateurs par le groupe, qui n'a pour l'instant accepté d'indemniser que les consommateurs résidant en Allemagne au moment de l'achat de leur véhicule. Dans un courrier daté d'août 2020, Reynders avait déjà demandé à VW d'accorder une indemnisation équitable à tous les consommateurs concernés, soulignant que ces derniers s'attendaient à être traités avec 'équité' et à recevoir une indemnisation 'adéquate'. La position de l'entreprise n'ayant pas changé, la Commission explique avoir décidé de faire 'monter la pression'. En 2017, Volkswagen s'était engagé à proposer des réparations gratuites pour les quelque 8,5 millions de voitures rappelées dans l'Union par le groupe après le 'dieselgate'.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +30.29% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.70%