Volkswagen : bondit vers 167E, en route pour les 175E

(CercleFinance.com) - Volkswagen bondit vers 167E (comblant le 'gap' des 167,1E du 21 février) et pulvérise la résistance des 9 juin, 11 septembre, puis du 16 au 23 novembre : le titre s'ouvre ainsi la route des 175E, l'ex-résistance du 17 février.

Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA +4.10%