Volkswagen : baisse des ventes aux USA au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé jeudi soir que les ventes de sa marque VW aux Etats-Unis avaient baissé de 7,6% au troisième trimestre, notamment en raison d'une chute de la demande pour la berline Jetta et l'Atlas, son SUV de grande taille. Les ventes de Volkswagen of America ont ainsi totalisé 86.446 unités au cours des trois derniers mois, contre 93.547 un an auparavant, indique le constructeur de Wolfburg dans un communiqué. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes de la marque VW aux Etats-Unis s'inscrivent en baisse de 16,8% à 231.454 véhicules. Volkswagen précise toutefois que ses ventes aux Etats-Unis ont progressé au mois de septembre, à la faveur de la demande pour ses SUV.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA -2.06%