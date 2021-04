Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : augmente sa capacité de production de batteries Cercle Finance • 15/04/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce aujourd'hui que son usine de Braunschweig (Allemagne) étend ' considérablement ' sa production de batteries destinées à la dernière génération de véhicules électriques. La seconde extension du site conduite actuellement devrait permettre à l'usine d'atteindre une capacité de production maximale de 500 000 batteries par an, assure VW. Ces batteries seront destinées aux Volkswagen ID.3 et ID.4 entièrement électriques, ainsi qu'à la ŠKODA ENYAQ iV. Par ailleurs, jusqu'à 100 000 systèmes de batterie seront aussi dédiés aux SEAT Mii électrique, ŠKODA Citigoe iV ainsi qu'à des véhicules hybrides comme la Golf GTE. Au total, l'usine pourra donc produire jusqu'à 600 000 systèmes de chaque année, ce qui lui conférera un rôle stratégique clé pour le groupe. Et Volkswagen ne devrait pas s'arrêter là : l'usine va encore augmenter ses capacités de production de batterie hybrides, passant de 50 000 par an aujourd'hui, à 300 000 à l'horizon 2023, annonce le constructeur.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +32.14% VOLKSWAGEN VZ XETRA +1.45%