Volkswagen: Audi fera son entrée en F1 en 2026 avec Sauber

(CercleFinance.com) - Sauber Motorsport est fier d'annoncer un accord avec Audi AG pour que le groupe Sauber devienne le partenaire stratégique du programme F1 d'Audi.



Après avoir annoncé son entrée en Formule 1 en tant que motoriste afin de coïncider avec l'introduction de la nouvelle réglementation moteur 2026, Audi a choisi Sauber Motorsport comme équipe d'usine à partir de la saison 2026.



Audi AG prévoit également d'acquérir une participation dans le groupe Sauber.



'Le partenariat entre Audi AG et Sauber Motorsport est une étape clé pour notre équipe alors que nous continuons à progresser vers le haut de la grille. Devenir l'équipe d'usine officielle d'Audi n'est pas seulement un honneur et une grande responsabilité : c'est la meilleure option pour l'avenir et nous sommes pleinement convaincus que nous pouvons aider Audi à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés pour leur parcours en Formule 1', a déclaré Frédéric Vasseur, directeur général et Team Principal de Sauber Motorsport.





