Volkswagen: atteint 6,8% de part de marché en France en 2023

(CercleFinance.com) - La marque Volkswagen fait savoir que dans l'Hexagone, sa part de marché a progressé de 0,4 point en 2023 pour atteindre 6,8%, soit le meilleur résultat de la marque en 7 ans, correspondant à 120 225 immatriculations sur l'année 2023.



La croissance est notamment soutenue par les performances des modèles Polo, modèle de la marque le plus vendu en France avec 26 118 unités, T-Roc (21 364 unités), Tiguan (16 600 unités), Golf (15 111 unités) ou encore T-Cross (10 763 unités).



De leur côté, les modèles électriques ID.3 et ID.4 affichent une progression en volume de respectivement 13% et 42%.



La marque se dit 'relativement confiante pour 2024', avec notamment la refonte de la gamme ID. et la baisse significative de ses tarifs.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.65%