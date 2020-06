Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : accords de partenariat avec Ford Cercle Finance • 10/06/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Ford et Volkswagen annoncent la signature d'accords pour étendre leur alliance mondiale en 'combinant leurs forces complémentaires' pour des projets de véhicules utilitaires, de véhicules électriques et sur la conduite autonome. Les deux constructeurs travailleront conjointement sur un utilitaire compact créé et assemblé par Volkswagen, puis un fourgon '1 tonne' conçu par Ford, ainsi qu'un pickup Volkswagen de milieu de gamme conçu sur la plateforme Ford Ranger, à partir de 2022. Par ailleurs, Ford va développer un nouveau véhicule électrique pour l'Europe basé sur la plateforme MED de Volkswagen, à partir de 2023, pour environ 600.000 unités produites sur les années à venir. Enfin, ils travailleront avec Argo AI sur des véhicules autonomes.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.63%