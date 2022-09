Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: accord tripartite autour de l'électrique information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce la signature d'un protocole d'accord tripartite entre Elli (sa filiale gérant toutes les activités liées à la recharge et à l'énergie pour le Groupe en Europe), le groupe Elia et la start-up re.alto.



Le protocole d'accord souligne la vision commune des signataires d'intégrer les voitures électriques dans le système électrique.



Au cours des prochaines années, les partenaires prévoient d'identifier les obstacles possibles à l'intégration des véhicules électriques et exploreront comment mettre en valeur ses avantages, par exemple en développant des démonstrateurs.



Les signataires Elli, Elia et re.alto estiment que le nombre croissant de véhicules électriques peut créer 'd'énormes opportunités pour lutter contre le changement climatique au cours de la prochaine décennie'. Selon eux, 'les batteries des véhicules électriques peuvent aider à stabiliser les réseaux à mesure que la part des énergies renouvelables volatiles augmente.'



Ainsi, les consommateurs pourraient recharger leurs véhicules électriques lorsqu'il y aura de grandes quantités d'énergie renouvelable abordable dans le système et réinjecter l'électricité stockée dans leurs véhicules électriques dans le réseau au moment où il en aura le plus besoin.