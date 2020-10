Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : accord de principe entre Traton et Navistar Cercle Finance • 19/10/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - Traton et le constructeur de camions américano-américain Navistar, dans lequel Traton détient déjà une participation de 16,8%, sont parvenus à un accord de principe. Dans le cadre de cette accord, Traton va acquérir toutes les parts restantes de Navistar au prix de 44,50 USD par action. Il n'y a aucune garantie que les parties parviendront à un accord définitif sur cette transaction précise le groupe. ' Nous sommes impatients d'obtenir les approbations nécessaires concernant cet accord passionnant afin d'accueillir le nouveau membre de la famille Traton ', a déclaré Matthias Gründler, DG de Traton.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.22%