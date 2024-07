Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: accord dans les batteries avec QuantumScape information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Volkswagen a annoncé jeudi que sa filiale de batteries PowerCo avait conclu un accord avec QuantumScape afin de produire à l'échelle industrielle les batteries à électrolyte solide conçues par la société américaine.



Aux termes de cet accord non-exclusif, QuantumScape accordera à PowerCo, sous réserve de certaines conditions techniques et en contrepartie du paiement de redevances, une licence lui permettant de fabriquer en série des cellules issues de sa plateforme technologique.



Au niveau opérationnel, les capacités de production de PowerCo tirées des procédés de QuantumScape pourront atteindre 40 gigawatt-hours (GWh) par an, voire jusqu'à 80 GWh, soit l'équivalent de la puissance nécessaire pour alimenter un million de véhicules par an.



VW, qui collabore avec QuantumScape depuis 2012, compte parmi les principaux investisseurs de la start-up.



Le constructeur automobile se dit pleinement convaincu de la cellule à semi-conducteurs, qui pourrait selon lui déboucher sur une une importante autonomie, se recharger très rapidement et tout cela sans pratiquement s'user.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 107,45 EUR XETRA +1,13%