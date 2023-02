Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: accentuer le caractère durable des voitures information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 12:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce vouloir accentuer le caractère durable de sa gamme ID. 100 % électrique , notamment à travers le choix des matériaux utilisés à l'intérieur de l'habitacle.



Au cours de l'année, l'ID.3, l'ID.4, l'ID.5 et l'ID.7seront équipées d'innovations triées sur le volets, utilisées pour la première fois en production de masse sur l'ID. Buzz.



VW réalise par ainsi sa sellerie en fibre textile Seaqual®, constituée de 10% de débris plastique marins collectés et de 90 % de polyester recyclé.



'La quantité de CO2émise par la production de ce matériau est inférieure de près d'un tiers à celle des matériaux de sellerie classiques' assure le constructeur qui, en généralisant l'usage de matériaux recyclés et de revêtements alternatifs au cuir animal, améliore la balance écologique de ses véhicules.'





