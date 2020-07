Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : a remboursé plus de 9,5 Mds$ aux clients US Cercle Finance • 28/07/2020 à 11:04









(CercleFinance.com) - La Federal Trade Commission a déclaré hier soir que Volkswagen avait remboursé un total de plus de 9,5 milliards de dollars depuis 2016 aux acheteurs de voitures VW et Audi équipées de dispositifs anti-émissions illégaux. Dans son rapport final, la Federal Trade Commission a noté que plus de 86% des clients qui ont fait une réclamation ont choisi de demander le rachat de leur voiture ou ont demandé une résiliation anticipée du bail de location. Les actions de la FTC visaient à indemniser les acheteurs et les locataires de plus de 550 000 véhicules.

