Volkswagen : a investi dans 2 imprimantes Stratasys 3D

(CercleFinance.com) - Volkswagen a investi dans deux imprimantes 3D couleur et multi-matériaux de Stratasys pour aider à la conception de nouveaux véhicules, ont indiqué les deux sociétés. Le groupe allemand a déclaré que l'installation des imprimantes 3D permettra de réaliser des prototypes 'ultra-réalistes' pour des applications tant intérieures qu'extérieures. Ces prototypes peuvent reproduire les pièces finales de production avec une précision allant jusqu'à 99%, un niveau de précision qui permettra au constructeur automobile de mieux tester la conception des pièces, ont déclaré les entreprises. Stratasys vend traditionnellement des imprimantes industrielles qui valent entre 10 000 et 50 000 dollars.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA +3.93%