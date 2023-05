Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: 76 milliards d'euros de CA, en hausse de 22 % information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 09:48









(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce aujourd'hui ses résultats du premier trimestre. Le chiffre d'affaires a augmenté de 22 % pour atteindre 76 milliards d'euros, principalement en raison d'une reprise des volumes de ventes en Europe et en Amérique du Nord.



Le bénéfice d'exploitation augmente de 35 % à 7,1 milliards d'euros avant effets de valorisation, principalement dus à la couverture des matières premières. Le flux de trésorerie net de l'automobile est à 2,2 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2023.



Les livraisons de BEV ont augmenté de 42 % pour atteindre 141 000 au 1er trimestre (7 % du total des livraisons).



Le Groupe continue d'enregistrer une forte demande, avec un carnet de commandes de 1,8 million de véhicules rien qu'en Europe occidentale, dont 260 000 BEV.



En 2023, le groupe continuera d'investir systématiquement dans la numérisation et l'électrification de l'entreprise, tant en Europe que dans les régions de croissance mondiale.



' Avec cette solide performance et un carnet de commandes de 1,8 million de véhicules à la fin du premier trimestre, nous confirmons nos perspectives financières pour 2023 ', souligne Arno Antlitz, directeur financier du groupe.





