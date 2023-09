Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : -5% vers 107,7E, objectif 100E ? information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 16:32









(CercleFinance.com) - Volkswagen chute de -5% vers 107,7E : la cassure du support des 112,1E (du 25 août) s'amorce par un 'gap' de rupture sous 102,75E, ce qui valide à 100% le signal baissier (le titre affiche un 'plus bas' depuis début avril 2020).

VW n'est plus très loin d'aller chercher les 99/100E du 1er avril 2020, voir les 95,5E de début février 2016.

Le titre affiche d'ores et déjà -56% depuis le zénith des 249,5 du 7 avril 2021 et semble se diriger vers un -61,8%.





Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +0.76% VOLKSWAGEN VZ XETRA -4.41%