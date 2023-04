Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen: +42% de livraisons de voitures électriques au T1 information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 14:53

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen fait savoir qu'au cours du 1er trimestre, ses livraisons de véhicules tout électriques (BEV) ont augmenté de 42 % par rapport à la même période un an plus tôt, période qui avait été marquée par des problèmes de chaîne d'approvisionnement.



Au total, 141 000 BEV ont été remis aux clients au cours des trois premiers mois de l'année, contre 99 200 au premier trimestre 2022.



Les BEV ont représenté 6,9 % du total des livraisons du groupe au cours de cette période, contre 5,2 % douze mois plus tôt.



L'Europe regroupe 70% des livraisons de BEV groupe et constitue logiquement le principal moteur de croissance, avec une hausse des livraisons de BEV de 68 % à 98 300 véhicules. Le carnet de commandes BEV en Europe de l'Ouest reste d'ailleurs élevé à plus de 260 000 véhicules.



Le groupe précise que les modèles BEV les plus demandés sont l'ID.4/ID.5, avec 41 900 unités livrées au cours du trimestre, devant l'ID.2 (23 600 unités). L'Audi Q4 e-tron (avec Sportback) complète le podium avec 21 300 unités vendues au 1er trimestre.