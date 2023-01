Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen:4,56 millions de véhicules livrés en 2022 (-6,8%) information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 13:01









(CercleFinance.com) - Dans l'ensemble, les livraisons de la marque Volkswagen, tous types confondus, ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente en raison de la situation d'approvisionnement tendue : 4,56 millions de véhicules (-6,8%) ont été livrés aux clients dans le monde en 2022.



Le carnet de commandes reste très élevé. En Europe, environ 640 000 clients ont passé commande de modèles Volkswagen tous types confondus (+18 %).



A environ 330 000 unités, les livraisons mondiales de véhicules entièrement électriques (Battery Electric Vehicles - BEV) ont augmenté de 23,6% d'une année sur l'autre.



Les modèles ID. entièrement électriques de Volkswagen rencontrent un écho positif sur les marchés automobiles mondiaux. Avec environ 170 000 unités livrées aux clients en 2022, l'ID.4 est la première voiture électrique mondiale du Groupe Volkswagen.





