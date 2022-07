Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Volkswagen:+27% de ventes de voitures électriques sur 6 mois information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 16:33

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen annonce avoir 217 000 véhicules électriques (BEV) au cours du 1er semestre 2022, un chiffre en hausse de 27% par rapport à la même période un an plus tôt.



Si l'Europe reste le 1er marché avec 128 800 véhicules vendus au cours des 6 premiers mois de l'année, les ventes se sont stabilisées et ne progressent que de 0,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



En revanche, le constructeur souligne la très forte hausse des ventes en Chine: avec 63 500 véhicules vendus au 1er semestre, les ventes ont progressé de 247% en un an.



A noter, enfin, une baisse de 8,4% des ventes aux Etats-Unis, territoire sur lequel le constructeur n'aura vendu que 17 000 véhicules au 1er semestre.