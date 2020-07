Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : -17,5% de ventes en juin Cercle Finance • 17/07/2020 à 12:57









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce que ses ventes mondiales en volume ont chuté de 17,5% au mois de juin, à 804.100 véhicules, soit des ventes sur l'ensemble du premier semestre 2020 en baisse de 27,4% à 3,9 millions, reflétant l'impact de la pandémie. Le constructeur automobile allemand fait part notamment d'un recul de 3,9% de ses livraisons en Chine, son plus important marché, ainsi que de contractions de 29,9% en Europe de l'Ouest et de 22,8% en Amérique du Nord.

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -5.71% VOLKSWAGEN VZ XETRA +2.97%