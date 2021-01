Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen : 10ME pour des projets environnementaux européens Cercle Finance • 08/01/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un accord conclu avec la Banque européenne d'investissement (BEI), Volkswagen AG va soutenir une douzaine de projets européens de développement durable à travers des dons d'un montant total de 10 ME, a annoncé aujourd'hui le constructeur allemand. Sélectionnés conjointement avec la BEI, ces projets couvrent un large spectre, allant de la conservation de la nature à la recherche sur le recyclage des batteries en passant par les incubateurs de startups. 'Nous visons des résultats pratiques et souhaitons promouvoir la biodiversité (...). En outre, nous souhaitons créer un espace pour les idées qui ont un grand potentiel afin de faire avancer l'industrie vers une économie décarbonée', a assuré Ralf Pfitzner, responsable du développement durable chez Volkswagen AG.

